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Amasya’da 750 bin TL’lik vurgun! Çareyi traktörünü satmakta buldu, ağlayarak çağrı yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya’da telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek 750 bin TL kaptıran çiftçi Vehbi Öcal’ın hikayesi yürek burktu. Öcal, kredi çektiği bankaya olan borcunu ödemek için 40 yıllık traktörünü sattı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan çiftçi Vehbi Öcal, dolandırıcıların hedefi oldu. Yaklaşık 750 bin TL kaptıran Öcal gözyaşlarıyla yetkililere seslendi.

ÖNCE ALTINLARINI BOZDURDU

Öcal, kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcılardan gelen mesajlara aldanıp eşinin ve kendisi adına düzenlenen sahte kimlikleri görmesi üzerine bu durumdan kurtulmak istedi. Gizli operasyon düzenlendiği yalanına kanan 65 yaşındaki Vehbi Öcal, zor günler için biriktirdikleri altınları kuyumcuda bozdurdu. 

Amasya’da 750 bin TL’lik vurgun: Çareyi traktörünü satmakta buldu, ağlayarak çağrı yaptı - 1. Resim

SONRA KREDİ ÇEKİP HAVALE ETTİ

Ardından bankaya gidip 213 bin TL kredi çekti. Bütün paraları bildirilen hesaba havale eden evli ve 3 çocuk babası Öcal, gün boyu telefonda görüşüp akşam paralarının iade edileceğini anlatan kişiler sonrasında telefonlarına cevap vermeyince kuşkulanıp polis karakoluna başvurdu. 

Amasya’da 750 bin TL’lik vurgun: Çareyi traktörünü satmakta buldu, ağlayarak çağrı yaptı - 2. Resim

DÜNYALARI BAŞLARINA YIKILDI

Dolandırıldığını anlayan Öcal ile eşinin dünyaları başlarına yıkıldı. Kara kara düşünen çift, polisten gelecek haberi beklemeye başladı.

Amasya’da 750 bin TL’lik vurgun: Çareyi traktörünü satmakta buldu, ağlayarak çağrı yaptı - 3. Resim

“BEN ŞEREFLİ BİR TÜRK ÇİFTÇİSİYİM”

Yıllardır tarlalardan çalışıp bin bir emekle biriktirdikleri altınları dolandırıcılara kaptırdığı gibi bankaya da borçlanan talihsiz çiftçi, “Ben o dolandırıcılar gibi şerefsiz birisi değilim. Ben şerefli bir Türk çiftçisiyim. Kredi borcumu ödemek için emektar traktörümü satılığa çıkarıyorum” dedi.

Amasya’da 750 bin TL’lik vurgun: Çareyi traktörünü satmakta buldu, ağlayarak çağrı yaptı - 4. Resim

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Gözyaşları içinde yetkililere seslenen Vehbi Öcal, dolandırıcıların yakalanarak adalet önünde hesap vermesini istedi.

Amasya’da 750 bin TL’lik vurgun: Çareyi traktörünü satmakta buldu, ağlayarak çağrı yaptı - 5. Resim

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. 

Amasya’da 750 bin TL’lik vurgun: Çareyi traktörünü satmakta buldu, ağlayarak çağrı yaptı - 6. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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