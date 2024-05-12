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Haberler > Gündem > Ana gibi yâr olmaz... Herkes annesini hatırlarken, onlar evlatlarını özlüyor

Ana gibi yâr olmaz... Herkes annesini hatırlarken, onlar evlatlarını özlüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ana gibi yâr olmaz... Herkes annesini hatırlarken, onlar evlatlarını özlüyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Onların her biri, yemeyip yediren, giymeyip giydiren fedakâr ve cefakâr anneler...Bu özel günü yürekleri buruk bir şekilde yaşıyorlar... Aralarında yıllardır ayrı kaldığı evladının yolunu gözleyen de var, mezar taşına sarılıp gözyaşı döken de... Herkes annelerini hatırlarken onlar evlatlarını özlüyor. Şehit anaları, Anneler Günü’nü yürekleri buruk yaşıyor.

Bugün annelerin en mutlu günü. Ancak evlatları vatan uğruna ülkenin farklı bölgelerinde şehit düşen annelerin acısı, Anneler Günü’nde daha da katlanıyor. Şehit anneleri, ellerini öpmeye gelemeyen evlatlarıyla Anneler Günü’nde şehitliklere giderek hasret gideriyor. Evlatlarının şehadetlerinin üzerinden yıllar geçse de acıları dinmeyen anneler, çocuklarının mezarlarını temizliyor, çiçek ekiyor, onlar için dua ediyor. Kayseri’de Hakkâri Çukurca’da 21 yaşındayken 1996 yılında 16 arkadaşıyla karakol baskınında şehit düşen piyade er Hacı Sait Sönmez’in annesi Esma Sönmez “Anneler Günü’nde biz çocuklarımızın ayağına geliyoruz, onlar gelemediği için “ dedi. 

ALTI SENEDİR BOŞLUKTAYIZ

PKK’lı hainlerin 2018 yılında şehit ettiği uzman çavuş Kürşat Yılmaz’ın annesi Raife Yılmaz da oğlundan kalan eşyalarla teselli arıyor. Evin bir odasına oğlunun eşyalarını yerleştirerek müzeye çeviren Yılmaz “Şehit annelerine ne bayram ne de Anneler Günü olsun. Çünkü boşluktayız. Fethi Sekin arkadaşıydı. Kürşat’ın uzmanlığa gitmesini o istemiş. İkisi de şehit oldu, aralarında bir sene beş ay var. Orada inşallah birbirlerini karşılamışlardır” diye konuştu.

Ana gibi yâr olmaz... Anneler günü kutlu olsun - 1. Resim

EREN’İN ÇİÇEKLERİNİ ÖZLEDİM

Trabzon Maçka’da PKK tarafından 11 Ağustos 2017 tarihinde evinin önünde teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ise yarasının kabuk bağlamadığını aksine sürekli kanadığını söyledi Anne Bülbül “Eren evimizin üst tarafına çıkar eline ne çiçek gelirse toplardı. Önüme diz çökerek ‘Annem ne iyi çiçeklere layıksın ama biliyorsunuz ki benim param yok kırdan bayırdan çiçekler topladım getirdim’ derdi. O kirli ellerinden sarılıp öperdim. O çiçekleri özledim” ifadelerini kullandı. 

TEK HEDİYE ÇOCUKLARIMIZIN DÖNMESİ

HDP önünde 1714 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri “Anneler Günü” hediyesi olarak evlatlarını bekliyorlar. Acılı anneler, “Bizim için tek hediye PKK’ın çaldığı çocuklarımızın dönüşü” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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