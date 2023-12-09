Anayasa Mahkemesi'nin skandal kararına hukukçulardan tepki

9 Aralık 2023 02:47 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 02:54

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin FETÖ yargılamaları başta olmak üzere çok sayıda silahlı örgüt davasına dayanak oluşturan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220. maddesinin 6. fıkrasını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Söz konusu fıkra, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılacağını” düzenliyor.

AYM’nin iptal kararında “Bir kimse silahlı örgütle zayıf da olsa bir şekilde bağlantısı bulunduğu iddia edilen bir suç işlediği gerekçesiyle, örgütle bağlantısı açıkça ortaya konulmaksızın, işlediği suçun yanı sıra gerçek içtima hükümleri uyarınca ayrıca örgüt üyeliğinden de cezalandırılmaktadır. Bu durum, örgüt adına suç işleyen kimsenin örgüt üyelerine göre daha ağır cezalarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Kuralın, örgüt üyeliğine dair herhangi bir somut delil bulunmadan ve işlenen suçun niteliği ve ağırlığı itibarıyla örgütün amacına ne surette katkıda bulunduğu da dikkate alınmadan kişilerin örgüte üye olmak gibi son derece ağır bir suçtan cezalandırılmalarına neden olacak şekilde geniş yorumlanmaya müsait olduğu anlaşılmaktadır” denildi.

AYM, iptal kararının oluşturacağı hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal niteliğinde olacağına karar vererek iptal hükmünün dört ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. AYM’nin verdiği iptal kararı, FETÖ ve PKK davaları başta olmak üzere, birçok terör davasını etkileyecek. Bu davalarda yüzlerce kişi TCK’nın “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin, ayrıca örgüte üye olmak suçundan” yargılanıyor. Hrant Dink’in katili Ogün Samast hakkında da tahliye edilmesinin ardından ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan yeni bir yargılama başlamıştı.

HUKUKÇULAR: NE CEZA VERECEKSİNİZ?

İptal kararı sonrası ortaya çıkacak sonuçları gazetemize değerlendiren hukukçu Hadi Dündar, şunları kaydetti: Bir terör örgütünün oluşması için belirli bir hazırlık vardır, sizin bu aşamada devlet olarak duruma müdahale etmeniz gerekir. FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerine üye olmayan ancak onların emelleri doğrultusunda hareket edenlere ne ceza vereceksiniz? Terör örgütüne üye olmayan ama üye toplamaya çalışanlara ne ceza vereceksiniz? Yeniden yargılamasına başlanan Ogün Samast artık o davanın sanığı olamayacak. Adnan Oktar suç örgütüne üye olmayan ama onlara eleman kazandıranları neyle yargılayacaksınız? Yerinde olmayan bir karar olarak tarihe geçecek.”