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Ankara, Gazze diplomasisine hız verdi! Refah için devredeyiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara, Gazze diplomasisine hız verdi! Refah için devredeyiz

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya, İran ile İsrail arasındaki gerilime kilitlenmişken Ankara, Gazze için adımlarını sıklaştırdı.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ -  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamed Âl Sani ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar’a gidiyor. Fidan, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ile bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

TÜRKİYE ÜST DÜZEY ÇABA HARCIYOR

İsrail’in, Gazze’deki katliamı durdurması ve Refah’a muhtemel bir saldırının engellenmesi için üçüncü ülkelerle temasını sürdüren Türkiye, insanlık dramının bir an önce sonlanması için üst düzey çaba harcıyor. Katar’da Hamas yetkilileri ile de bir araya gelecek olan Fidan, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve rehine takası anlaşmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı bir zirveye katılacak. İsrail-Hamas arasında süren müzakereler değerlendirilecek.

Öte yandan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Mısır Dışişleri Bakanı Şükri hafta sonu Türkiye’ye gelecek. Şükri-Fidan buluşmasında bölgedeki son gelişmeler, Gazze’deki durum ve müzakerelerde gelinen son nokta istişare edilecek. 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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