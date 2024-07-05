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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren sefer saatleri değişti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren sefer saatleri değişti
Ankara-Sivas, Yüksek Hızlı Tren, Demir Yolu, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara-Sivas demir yolu hattının 15 noktasında yol bakım çalışması yapılıyor. Sivas Valiliği, sefer saatlerinin bakım çalışmaları nedeniyle yeniden düzenlendiğini duyurdu.

 

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Ankara-Sivas, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren seferlerinin kaldırıldığı şeklinde çeşitli spekülasyonlar yapıldığı, söz konusu spekülasyonların gerçeği yansıtmadığı ve tren seferlerinin kaldırılmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TCDD tarafından, hali hazırda Ankara-Sivas demir yolu hattının 15 noktasında yol bakım çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmalar nedeniyle sefer süresi yaklaşık 68 dakika uzamıştır. Bu nedenle tren saatlerinin yeniden düzenleme çalışması yapılması zaruri hale gelmiştir. Yeni sefer saatleri ise şu şekildedir:

Ankara Treni

Sivas Kalkış: 07.10 - Ankara Varış: 10.59

Sivas Kalkış: 17.40 - Ankara Varış: 21.29

İstanbul Treni

Sivas Kalkış: 13.00 - İstanbul Varış : 21.15

Dönüş Trenleri

Ankara Kalkış: 08.05 - Sivas Varış: 11.05

Ankara Kalkış: 18.30 - Sivas Varış: 22.16

İstanbul

Sögütlüçeşme Kalkış: 07.35 - Sivas Varış: 15.44 dür."

Ayrıca düzenlemenin tahminen aralık ayına kadar devam edeceği, çalışmalar tamamlandığında seyir sürelerinin kısalacağı da ifade edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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