Ankara'da 16 saat süren yangın felaketinde yeni gelişme! Hepsi yakalandı

Ankara'da dün sanayi sitesinde çıkan ve tam 16 saat boyunca süren yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara İli Yenimahalle İlçesi İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesinde meydana gelen yangın olayı ile ilgili mahallinde yapılan araştırmalar neticesinde yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E isimli şüpheli ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ, F.E.A, A.E.İ, M.E.İ Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yakalanmış olup Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimata istinaden gözaltına alınmıştır."

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