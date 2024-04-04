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Haberler > Gündem > Ankara'da 16 saatlik felaket! Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da 16 saatlik felaket! Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da dün sanayi bölgesinde çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle çevreye sıçradı. Başkenti kara dumanlara gömen alevler tam 16 saat sonra kontrol altına alınabildi. Felaketin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm firmasına ait açık alanda dün başlayan yangın, atık kağıt ve lastiklerin alev almasıyla hızla büyüdü. Alevler kuvvetli rüzgarın da etkisiyle çevreye sıçradı.

16 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın tam 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının ardından ortaya çıkan manzara, bölgedeki hasarı gözler önüne serdi.

Ankara'da 16 saatlik felaket! Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı - 1. Resim

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının etkisiyle büyük ölçüde zarar gören alanın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Ankara'da 16 saatlik felaket! Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı - 2. Resim

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, yangının neden çıktığı konusunda detaylı bir inceleme başlatırken, şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Ankara'da 16 saatlik felaket! Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı - 3. Resim

Ancak, yangının bölgedeki işletmelere ve çevreye verdiği maddi zararın büyük olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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