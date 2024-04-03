Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı! 2 otomobil kül oldu

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 17:40 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 17:41 - Güncelleme:

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ankara'da nerede yangın çıktı? Yangın neden çıktı? İşte detaylar...