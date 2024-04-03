Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı! 2 otomobil kül oldu
Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ankara'da nerede yangın çıktı? Yangın neden çıktı? İşte detaylar...
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Peki, yangında ölü var mı?
ANKARA'DA NEREDE YANGIN ÇIKTI
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın araç lastiklerinin bulunduğu alanda başladı. Siyah dumanlar tüm gökyüzünü sardı.
Bölgede park halindeki 2 otomobil kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken yangının çevredeki 4 iş yerinde etkili olduğu belirlendi.
Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.
Düzenleyen: Kübra Çelepi - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi