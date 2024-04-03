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Haberler > Haberler > Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı! 2 otomobil kül oldu

Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı! 2 otomobil kül oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ankara'da nerede yangın çıktı? Yangın neden çıktı? İşte detaylar...

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde araç lastiklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Peki, yangında ölü var mı? 

Ankara'da İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıktı! 2 otomobil kül oldu - 1. Resim

ANKARA'DA NEREDE YANGIN ÇIKTI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın araç lastiklerinin bulunduğu alanda başladı. Siyah dumanlar tüm gökyüzünü sardı. 

Bölgede park halindeki 2 otomobil kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken  yangının çevredeki 4 iş yerinde etkili olduğu belirlendi. 

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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