Ankara'da boş arazide cinayet şüphesi! Ekipleri harekete geçiren ceset

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleri boş bir arazide hareketsiz yatan birini gördü. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da boş bir arazide hareketsiz bir şekilde yatan vatandaş önce mahalle sakinlerini sonra da polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde boş arazide hiç hareket etmeden yatan vatandaş, mahalle sakinlerini paniğe düşürdü. Durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arazide yatar haldeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Kimliği tespit edilemeyen kişinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.