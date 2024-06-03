Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara'da boş arazide cinayet şüphesi! Ekipleri harekete geçiren ceset

Ankara'da boş arazide cinayet şüphesi! Ekipleri harekete geçiren ceset

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleri boş bir arazide hareketsiz yatan birini gördü. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da boş bir arazide hareketsiz bir şekilde yatan vatandaş önce mahalle sakinlerini sonra da polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde boş arazide hiç hareket etmeden yatan vatandaş, mahalle sakinlerini paniğe düşürdü. Durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Ankara'da boş arazide cinayet şüphesi! Ekipleri harekete geçiren ceset - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arazide yatar haldeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Kimliği tespit edilemeyen kişinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dijital platformlar habere telif ödemiyor, basının geliri düşüyorMayıs rakamları açıklandı! İhracatta cumhuriyet rekoru
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pekin'de Türkiye-Çin mesajı verdi - GündemBakan Fidan Pekin'de! Türkiye-Çin mesajı verdiAdana'da film sahnelerini aratmayacak anlar! Köpeği kovaladı, güvenlik kamerasına ateş etti, dans ederek iş yerini kundakladı - GündemAdana'da film sahnelerini aratmayacak anlar!Ortaokul öğrencileri saç saça kavga etti, o anlar kamerada - GündemOrtaokul öğrencileri saç saça kavga etti, o anlar kameradaÖfkeli koca aldatıldığını düşündü evi bastı: Eşinin yanında yakaladığı adam korkusundan 3. kattan atladı! - GündemÖfkeli koca aldatıldığını düşündü evi bastıAdalet Bakanı Tunç açıkladı: Adli para cezalarında alt ve üst sınır yükseltildi - GündemAdalet Bakanı Tunç açıkladı: Yargıda yeni düzenlemeDijital platformlar habere telif ödemiyor, basının geliri düşüyor - GündemDijital platformlar habere telif ödemiyor, basının geliri düşüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...