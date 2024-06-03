Ankara'da boş arazide cinayet şüphesi! Ekipleri harekete geçiren ceset
Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleri boş bir arazide hareketsiz yatan birini gördü. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.
Ankara'da boş bir arazide hareketsiz bir şekilde yatan vatandaş önce mahalle sakinlerini sonra da polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde boş arazide hiç hareket etmeden yatan vatandaş, mahalle sakinlerini paniğe düşürdü. Durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, arazide yatar haldeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Kimliği tespit edilemeyen kişinin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı