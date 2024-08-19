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Ankara'da cezaevinden firar eden şahıs market sahibini rehin aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da firari hükümlü market sahibini rehin aldı. Polislerin ikna çabalarına rağmen elindeki silahı bırakmayan şahıs, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir marketin sahibini rehin alan firari hükümlü, müzakereci polislerin uzun uğraşlarına rağmen elindeki silahı bırakmayınca düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MARKET SAHİBİ SAĞ KURTARILDI

Olay, Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Havran Sokak'ta m

eydana geldi. İddiaya göre, bir firari hükümlü, sokakta bulunan marketin sahibini rehin aldı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müzakereci polislerin uzun uğraşlarına rağmen şahıs elindeki silahı bırakmadı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla firari hükümlü etkisiz hale getirildi. Olayda market sahibi ise yara almadan kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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