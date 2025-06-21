Ankara'da fabrikada gaz sızıntısı: 2 işçi öldü, 3 işçi tedavi altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Haziran 2025 10:51 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 11:21 - Güncelleme:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir fabrikada boru tamiri yapmak için odaya giren 5 işçi, sızan gaz nedeniyle zehirlendi. 2 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi tedavi altına alındı.

Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan lityum fabrikasında gaz sızıntısı meydana geldi. Fabrikada borulara bakım yapmak isteyen 5 işçi, bir borudan azot gazının sızması nedeniyle zehirlendi. Yaşanan olayda işçilerden K.D ile F.Y hayatını kaybederken, diğer 3 işçinin ise Polatlı Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor. Öte yandan olaya ilişkin Ankara Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci