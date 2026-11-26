Ankara'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda aralarında 7 yıldır firari olan bir şahsın da bulunduğu 3 firari şahıs yakalandı.

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Başkent Ankara'da polisin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonunda 3 firari yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri, şehirde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

7 SENEDİR FİRARI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Bu çerçevede ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan FETÖ firarisi hükümlülerin adreslerini belirledi.

Tespit edilen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 senedir firari olarak aranan ve hakkında 18 sene kesinleşmiş hapis cezası olan A.A, 3 senedir firari olarak aranan K.N. ve 7 senedir firari olarak aranan N.K.Ç. yakalandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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