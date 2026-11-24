FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen ile firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeğeni Selman Türk arasındaki hukuk mücadelesi, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kadar uzandı. Eski Prens Andrew'a yapılan 750 bin sterlinlik ödeme mahkemede yeniden gündeme gelirken Andrew'un 14 Aralık'ta tanık olarak ifade vermesi bekleniyor.

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İngiltere'de FETÖ bağlantılı isimler arasındaki milyonlarca sterlinlik hukuk mücadelesi, İngiliz Kraliyet Ailesi'ne kadar uzandı.

FETÖ'den 2018 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen, servetinin yönetimini emanet ettiği eski finans danışmanı Selman Türk ile Londra'da mahkemelik oldu.

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ADİL ÖKSÜZ'ÜN YEĞENİNE MİLYONLARCA STERLİNLİK DAVA

Evyap ailesinin varislerinden 81 yaşındaki Nebahat İşbilen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeğeni Selman Türk'ün güvenini kötüye kullandığını ve milyonlarca sterlinini kendi kontrolündeki şirketlere aktardığını öne sürüyor.

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Eşinin 2015 yılında tutuklanmasının ardından 2017'de Türkiye'den ayrılan İşbilen, önce Yunanistan'a, ardından 2018 yılında İngiltere'ye yerleşti.

İşbilen'in eski danışmanı Selman Türk ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

ESKİ PRENS ANDREW'A 750 BİN STERLİNLİK ÖDEME

Londra Yüksek Mahkemesi'nde 23 Kasım'da başlayan duruşmalarda, eski Prens Andrew'a 2019 yılında yapılan 750 bin sterlinlik ödeme yeniden gündeme geldi.

Nebahat İşbilen, Selman Türk'ün pasaport veya İngiltere'de oturum izni işlemlerinde yardım sağlanması amacıyla Andrew'a ödeme yapılması gerektiğini söyleyerek kendisini yanılttığını iddia ediyor.

Kraliyet unvanları elinden alınan ve artık Andrew Mountbatten-Windsor adını kullanan eski prensin, hukuki sürecin başlamasının ardından söz konusu parayı iade ettiği mahkeme kayıtlarında yer aldı.

"PASAPORT İÇİN DEĞİL, TUTUKLU EŞİ İÇİN HEDİYEYDİ"

Selman Türk'ün avukatı Joshua Hitchens ise ödemenin pasaport veya vize işlemleriyle bağlantılı olduğu iddiasını reddetti.

Hitchens, söz konusu paranın Andrew'un Türkiye'de cezaevinde bulunan FETÖ hükümlüsü İlhan İşbilen'e yardım etmesi umuduyla verilen bir hediye olduğunu açıkladı.

Avukat, "750 bin sterlinin pasaport ya da vize konusunda yardım karşılığında ödenmiş, gizlenmiş bir ücret olduğuna inanmış olması mümkün değil" dedi.

ANDREW VE ESKİ EŞİYLE ÖZEL YEMEK

Mahkemeye sunulan belgelerde, Nebahat İşbilen'in Aralık 2019'da Selman Türk'ün Londra'daki dairesinde düzenlenen özel bir akşam yemeğinde dönemin York Dükü Andrew ve eşi Sarah Ferguson ile bir araya geldiği bilgisi de yer aldı.

Selman Türk'ün avukatının savunmasına göre İşbilen, söz konusu buluşmada Türkiye'de cezaevinde bulunan eşinin durumunu Andrew ve Ferguson ile görüştü.

PRENSES BEATRICE'E DE DÜĞÜN HEDİYESİ İDDİASI

Dava dosyasına yansıyan mali işlemlerin 750 bin sterlinlik ödemeyle sınırlı olmadığı da ortaya çıktı.

Selman Türk'ün Sarah Ferguson'ın 2019 yılındaki 60'ıncı yaş günü kutlaması için 15 bin sterlinlik ödeme ayarladığı, Andrew'un kızı Prenses Beatrice için de tutarı açıklanmayan bir düğün hediyesi organize ettiği ileri sürüldü.

İşbilen'in mahkemeye sunduğu belgelerde ayrıca yaklaşık 2 milyon sterlinin Alphabet Capital adlı şirkete aktarıldığı, paranın bir bölümünün Andrew ve eski eşine gönderildiği iddia edildi.

İNGİLİZ KRALİYETİ'NDE 156 YIL SONRA BİR İLK

Londra Yüksek Mahkemesi Yargıcı Adam Johnson'ın kararı doğrultusunda eski Prens Andrew'a tanık celbi gönderildi.

Andrew'un 14 Aralık'ta mahkemeye çıkarak ifade vermesi bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesine göre Andrew, 1870 yılından bu yana Yüksek Mahkeme'de ifade vermesi için tanık celbi gönderilen ilk İngiliz kraliyet mensubu oldu.

Jeffrey Epstein ile ilişkileri nedeniyle kraliyet unvanlarını kaybeden Kral III. Charles'ın kardeşi Andrew, söz konusu hukuk davasında suçlanan taraf değil, tanık olarak dinlenecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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