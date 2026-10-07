Ankara’nın Pursaklar ilçesindeki uygulama noktasında bir araçta yapılan kimlik kontrolü sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ahmet Türkoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olayın ardından kaçan araçtaki 2 şüpheli yakalanırken, polise ateş açan saldırganın intihar girişiminde bulunduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda polis memuru Ahmet Türkoğlu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre Pursaklar ilçesinde "şok" uygulama sırasında polis ekipleri bir aracı durdurdu.

Araçtakilerin kimlik kontrolleri yapıldığı sırada arkada oturan şüpheli araçtan inerek elindeki silahla polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırılan Türkoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Ankara’da uygulama noktasına ateş açıldı: 1 polis şehit oldu!

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler ise ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzüntülü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Ankara’da uygulama noktasına ateş açıldı: 1 polis şehit oldu!

Saat 23.25 sıralarında Karacaören TOKİ yolundaki "şok" uygulama noktasında bir aracın durdurulduğunu anlatan Canbolat, aracın içerisinde 3 kişinin olduğunu, öndeki kişilerin kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada arkadaki kişinin arabadan inerek polis memuruna 2 el ateş ettiğini söyledi.

Ankara’da uygulama noktasına ateş açıldı: 1 polis şehit oldu!

Vali Canbolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirterek, "Kahraman polisimiz maalesef şehit oldu. Araç kaçıyor, araçtaki 2 kişi elde, onlar alındı. Saldırıyı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkıyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor. Hepimize geçmiş olsun. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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