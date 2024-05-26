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Ankaralılar dışarı çıkarken dikkat! Saat verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankaralılar dışarı çıkarken dikkat! Saat verildi
Ankara, Yağış Uyarısı, Meteoroloji, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren geçerli olacak kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulunarak, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Ankara'da gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak için uyarıda bulunuldu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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