Ankara'yı sağanak, fırtına, şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var...

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı felç etti. Kısa sürede yollar göle döndü, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Fırtına çatıları uçurup panoları devirdi. Yağmurdan kaçmak için otobüs durağına sığınan bir genç kız üzerine reklam panosu devrilmesi sonucu canından oldu. Şimşekler gece boyu çaktı, biri seyir halindeki arabaya denk geldi. Sürücü canını son anda kurtardı.

Ankara’da dün akşam gök gürültülü sağanak etkili oldu, beş dakikada her yer göle döndü.

Birçok evi ve iş yerini su bastı, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Sincan ilçesi Menderes Mahallesi, Alparslan Caddesi’nde ise acı bir olay meydana geldi.

Fırtına sebebiyle yerinden sökülen dev reklam panosu, otobüs durağının üzerine düştü.

22 YAŞINDAKİ AYŞE CANINDAN OLDU

Durakta bulunan 22 yaşındaki Ayşe Yavuz ile bir kişi panonun altında kaldı. Bunu görenler 112 Acil’e haber verdi. Ancak sel yüzünden ekipler olay yerine güçlükle ulaştı.

Pano vatandaşların da yardımıyla kaldırıldı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer kişi hastaneye kaldırıldı.

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE YILDIRIM DÜŞTÜ

Şehrin üzerinde art arda çakan şimşekler seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu yanmaya başlayan otomobil sürücüsü canını son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Sincan'da Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısı, kuvvetli fırtına nedeniyle uçtu.

Etrafa saçılan malzemeler, çevredeki bazı apartmanlar ve park halindeki araçlarda maddi hasara neden oldu. Çatıdan uçan tahta parçaları, dairelerin balkon duvarı ve pencerelerine zarar verdi.

Ayrıca, elektrik tellerinin kopması nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Yoğun yağış nedeniyle daha önce de yol çökmesi görülen Yenimahalle Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yine çökme yaşandı.