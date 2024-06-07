Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara'yı sağanak, fırtına, şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var...

Ankara'yı sağanak, fırtına, şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi - Ajanslar
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi - Ajanslar

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı felç etti. Kısa sürede yollar göle döndü, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Fırtına çatıları uçurup panoları devirdi. Yağmurdan kaçmak için otobüs durağına sığınan bir genç kız üzerine reklam panosu devrilmesi sonucu canından oldu. Şimşekler gece boyu çaktı, biri seyir halindeki arabaya denk geldi. Sürücü canını son anda kurtardı.

Ankara’da dün akşam gök gürültülü sağanak etkili oldu, beş dakikada her yer göle döndü.

Ankara'yı sağanak, fırtına, şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var... - 1. Resim

Birçok evi ve iş yerini su bastı, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Sincan ilçesi Menderes Mahallesi, Alparslan Caddesi’nde ise acı bir olay meydana geldi.

Ankara'yı sağanak, fırtına, şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var... - 2. Resim

Fırtına sebebiyle yerinden sökülen dev reklam panosu, otobüs durağının üzerine düştü.

Ankara'yı sağanak, fırtına ve şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var... - 2. Resim

22 YAŞINDAKİ AYŞE CANINDAN OLDU

Durakta bulunan 22 yaşındaki Ayşe Yavuz ile bir kişi panonun altında kaldı. Bunu görenler 112 Acil’e haber verdi. Ancak sel yüzünden ekipler olay yerine güçlükle ulaştı.

Ankara'yı sağanak, fırtına ve şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var... - 1. Resim

Pano vatandaşların da yardımıyla kaldırıldı.

Ankara'yı sağanak, fırtına ve şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var... - 3. Resim

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yavuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer kişi hastaneye kaldırıldı. 

Ankara'yı sağanak, fırtına, şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var... - 6. Resim

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE YILDIRIM DÜŞTÜ

Şehrin üzerinde art arda çakan şimşekler seyir halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Ankara'yı sağanak, fırtına, şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var... - 4. Resim

Yıldırım düşmesi sonucu yanmaya başlayan otomobil sürücüsü canını son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. 

Ankara'yı sağanak, fırtına, şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var... - 8. Resim

Sincan'da Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısı, kuvvetli fırtına nedeniyle uçtu.

Ankara'yı sağanak, fırtına, şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var... - 9. Resim

Etrafa saçılan malzemeler, çevredeki bazı apartmanlar ve park halindeki araçlarda maddi hasara neden oldu. Çatıdan uçan tahta parçaları, dairelerin balkon duvarı ve pencerelerine zarar verdi.

Ayrıca, elektrik tellerinin kopması nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Ankara'yı sağanak, fırtına, şimşek vurdu! Ölü ve yaralı var... - 10. Resim

 Yoğun yağış nedeniyle daha önce de yol çökmesi görülen Yenimahalle Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yine çökme yaşandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi - Ajanslar
Marmara Denizi nefessiz kaldı! Yüzeyin 30 metre altı oksijensizBursa'da feci kaza! Kırmızı ışıkta geçti, dehşet saçtı: 8 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulundu - GündemKayıp doktor Deniz Toman’dan acı haber: Cansız bedeni bulunduGenç kadının kıyafet isyanı viral oldu: Elbiselerin ya böbrek kısmı açık ya da yırtmacı var - GündemGenç kadının kıyafet isyanı viral olduGündem Gazze! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor - Gündem"Filistin BM'ye tam üye olacak"Şanlıurfa'da 1 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı - GündemBir mahalle karantina altına alındı5 çocuk babası belediye işçisi feci kazada canından oldu - Gündem5 çocuk babasıydı, feci kazada canından oldu4 gündür kayıp olan Sedef Güler bulundu! Büyükçekmece denizinden çıkarılan ceset meğerse... - GündemHalıya sarılmış ve ayakları bağlanmış halde...
Sonraki Haber Yükleniyor...