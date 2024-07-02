Annesini ve üvey babasını öldüren gençten şoke eden itiraflar: Cinsel sapkın...

Kütahya'da Mert F.Ş. annesi ve üvey babasını silahla öldürdü. Katil zanlısı ifadesinde annesinin cinsel sapkınlıkları olduğunu ve üvey babasıyla anlaşamadıklarını iddia etti. Mert F.Ş. ailesinin kendisini evden kovması üzerine tabanca ve tüfekle cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Korkunç olay Kütahya'nın Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Mert F.Ş. üvey babası Ünal Koçer (53) ile annesi Sevgi Koçer'i vurduktan sonra polis ekiplerine ihbarda bulunmuş, bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri daire kapısı kilitli olduğundan kapıyı koçbaşı ile kırıp içeri girmişti.

Dubleks dairenin üst katına çıkıldığında KETEM'de ebe olarak çalışan Sevgi Koçer (48) ve kuaför Ünal Koçer (53) isimli şahısların ateşli silahla öldürüldüğü belirlenmişti. Olay sonrasında şüpheli Mert F.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

AKILALMAZ İDDİALARDA BULUNDU

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli Mert F.Ş., annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu iddia ederek, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babası ile anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu, bunun üzerine çelik yelek, tabanca ve fişek aldığını, ayrıca evde annesine ait av tüfeği olduğunu ancak kendisinden korktukları için kurma kolunu çıkartıp sakladıklarını, kurma kolunu da temin ettiğini ifade etti.

KARTUŞU BİTTİ TABANCAYI ALDI

Olayı gerçekleştirmeden önce annesi ve üvey babasının kendisini evden kovduklarını belirten şüpheli Mert F.Ş., yemek masasında tartıştıklarını ve anne ve üvey babasının kendisini evden kovmaları üzerine odasından aldığı tüfek ve tabanca ile ilk olarak tüfekle annesine ateş ettiğini, ardından tüfekle bir el üvey babasına ateş ettiğini, kartuşun bitmesi üzerine belinden çıkardığı tabanca ile üvey babasına 3 el ateş ettiğini itiraf etti.

Katil zanlısı Mert F.Ş.'nin., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.