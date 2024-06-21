Antalya Alanya'da feci kaza! Safari aracı uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Haziran 2024 17:16 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 17:31 - Güncelleme:

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Alanya'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilen safari aracında bulunan bir turist hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı. Olay yerinden kaçan safari aracının sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.