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Antalya'da 25 bin 739 personel görev başında! COP31 için hazırlıklar tamamlanıyor

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Antalya'da 25 bin 739 personel görev başında! COP31 için hazırlıklar tamamlanıyor
Başlık ResmiAntalya'da 25 bin 739 personel görev başında! COP31 için hazırlıklar tamamlanıyor

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi için güvenlik hazırlıkları hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası delegelerin katılacağı organizasyonda güvenliği sağlamak üzere 25 bin 739 personelin görevlendirildiğini açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

EGM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 197 ülke ile Avrupa Birliği'nin taraf olduğu dünyanın en büyük iklim zirvesi COP31'in Antalya EXPO Fuar alanında gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Antalya'da 25 bin 739 personel görev başında! COP31 için hazırlıklar tamamlanıyor
Başlık ResmiAntalya'da 25 bin 739 personel görev başında! COP31 için hazırlıklar tamamlanıyor
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HAVALİMANINDAN ZİRVE ALANINA KADAR SIKI TAKİP

Küresel ölçekte stratejik öneme sahip COP31'in huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Emniyet Teşkilatının tüm birimleriyle hazırlıklarını en üst düzeyde sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, üst düzey delegeler ve çok sayıda uluslararası sivil toplum temsilcisinin katılım sağlayacağı zirve boyunca, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ve Antalya Emniyet Müdürlüğümüzün öncülüğünde kapsamlı bir güvenlik mimarisi oluşturuldu." ifadelerine yer verildi.

Antalya'da 25 bin 739 personel görev başında! COP31 için hazırlıklar tamamlanıyor
Başlık ResmiAntalya'da 25 bin 739 personel görev başında! COP31 için hazırlıklar tamamlanıyor

25 BİN 739 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Zirve süresince havalimanı karşılama noktalarından konaklama tesislerine, kritik ulaşım güzergahlarından ana etkinlik alanı olan EXPO Fuar alanı ve çevresine kadar geniş bir sahada her detayın titizlikle planlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Antalya'da 25 bin 739 personel görev başında! COP31 için hazırlıklar tamamlanıyor
Başlık ResmiAntalya'da 25 bin 739 personel görev başında! COP31 için hazırlıklar tamamlanıyor

"Ülkemizin uluslararası alandaki prestijini ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu tarihi organizasyonda, vatandaşlarımızın ve konukların huzurunu teminat altına almak, olası tüm risklerin önüne geçmek ve güvenlik süreçlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatının güçlü kadrolarından oluşan toplam 25 bin 739 personel sahada aktif olarak görevlendirilmiştir. Emniyet Teşkilatımızın üstün vazife bilinci, profesyonelliği ve kararlı duruşuyla yürütülen bu kapsamlı güvenlik faaliyeti, zirvenin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlardaki güvenlik kapasitesini ve başarısını bir kez daha ortaya koyacaktır."

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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