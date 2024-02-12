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    • Antalya'da denizde yarı çıplak erkek cesedi bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Antalya&#039;da denizde yarı çıplak erkek cesedi bulundu
    Antalya, Konyaaltı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde denizde yarı çıplak 25-30 yaşlarında erkek bir şahsa ait ceset bulundu. Bu ceset bir ayda bölgede bulunan 9. ceset oldu.

    Bu sabah saat 08.00 sıralarında Liman Mahallesi Konyaaltı Sahili'nde Büyükşehir Belediyesi’nin Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometrelik alanda yürüttüğü 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi’nde çalışan işçiler, 5 metre açıklarında bir kişinin yarı çıplak halde su üzerinde durduğunu gördü.

    GENÇ BİR ERKEĞE AİT

    Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine sağlık, sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik komutanlığı dalgıcı kıyıya yaklaşık kişiyi kıyıya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 25-30 yaşlarındaki erkek kişiye ait olduğu belirlendi.

    Antalya'da denizde yarı çıplak erkek cesedi bulundu

    ÜST KISMI ÇIPLAK

    Kıyıya çıkartılan cesedin üst kısmının çıplak olduğu ve bileğinde Mustafa kemal Atatürk'ün imzası olduğu bildirildi. Cansız beden, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AntalyaKonyaaltı
    Haberler > Gündem > Antalya'da denizde yarı çıplak erkek cesedi bulundu
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