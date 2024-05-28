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Antalya'da olaylı gece! Araçları biçti, hiçbir şey olmamış gibi devam etti, kayıplara karıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Antalya&#039;da olaylı gece! Araçları biçti, hiçbir şey olmamış gibi devam etti, kayıplara karıştı
Antalya, Serik, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da gece yarısı park halindeki otomobillere aracıyla çarpan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. 4 araç hasar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde gece 03.55 sıralarında sürücüsü ve plakası belirlenemeyen sürücü park halindeki 4 araca çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ

Sıralı halde yol kenarındaki otomobillere çarpan ve bir şey olmamış gibi yoluna devam edip gözden kaybolan otomobil kayıtlara girdi. Kaza sonrası 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, sabah kalktıklarında araçlarını hurda halinde bulan araç sahipleri emniyete giderek araçlara çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi oldu.

Antalya'da olaylı gece! Araçları biçti, hiçbir şey olmamış gibi devam etti, kayıplara karıştı - 1. Resim

'KİMİN ÇARPTIĞI BELLİ DEĞİL'

Araç sahiplerinden Oğuz Ersöz, "Gece 03.55 sıralarında olmuş olay. O sıralarda olduğu için kimin çarptığı belli değil. Kameralara baktığımızda gördüğümüzde olayı gördük biz de. İnşallah tespit edilip yakalanırlar. Şahıs 4 araca vurup hiç durmadan yoluna devam ediyor. En çok da benim aracımda hasar var" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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