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Antalya'da sıcak saatler: Deniz Kuvvetlerine ait helikopter acil iniş yaptı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya&#039;da sıcak saatler: Deniz Kuvvetlerine ait helikopter acil iniş yaptı!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da tatbikat kapsamında uçuş faaliyetini icra eden Deniz Kuvvetlerine ait helikopter teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.

MSB'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. 

4 PERSONELİN DURUMU İYİ

Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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