Antalya'da sıcak saatler: Deniz Kuvvetlerine ait helikopter acil iniş yaptı!
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Antalya'da tatbikat kapsamında uçuş faaliyetini icra eden Deniz Kuvvetlerine ait helikopter teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetlerine ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.
MSB'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.
4 PERSONELİN DURUMU İYİ
Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar