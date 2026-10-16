Antalya'da trafik düzenlemesi yapılacak! Kentte COP31 mesaisi

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında kentte bazı yollarda trafik düzenlemesi yapılacak. 9-13 Kasım tarihleri arasında uygulanacak düzenleme çerçevesinde trafik yoğunluğunun yaşanmaması için vatandaşlara toplu taşıma kullanımı ve araç paylaşımı çağrısı yapıldı.

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Antalya'da COP31 kapsamında 9-13 Kasım 2026 tarihlerinde Dikmen Kavşağı ile Altınova Kavşağı arasında trafik ve ulaşım tedbirlerinin uygulanması planlanırken, yük taşımacılığı, şehirlerarası otobüs seferleri ve D-400 kara yolundaki trafik akışına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Antalya Valiliği, kentte düzenlenecek COP31 kapsamında trafik ve ulaşım tedbirlerini kapsayan bir açıklama yayımladı. Antalya'nın uluslararası tanıtımı ve turizm potansiyeli açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirilen COP31 sürecinde, kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm sektörü, esnaf ve vatandaşların iş birliğiyle kentin misafirperverliğinin dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Organizasyon süresince hem uluslararası konukların ulaşımının kolaylaştırılması hem de Antalyalıların günlük yaşamlarının mümkün olduğunca az etkilenmesi amaçlanıyor.

Antalyada trafik düzenlemesi yapılacak! Kentte COP31 mesaisi

9-13 KASIM TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK

Planlanan düzenlemeler kapsamında, 9-13 Kasım 2026 tarihlerinde Dikmen Kavşağı (Belek-Kadriye Dönüş Kavşağı) ile Altınova Kavşağı (TEDAŞ) arasında trafik ve ulaşım tedbirlerinin uygulanması öngörülüyor. Bu süreçte kamyon ve diğer yük taşıma araçlarına yönelik düzenlemeler kapsamında sevkiyatların 22.00-06.00 saatleri arasındaki uygulamalar dikkate alınarak planlanması isteniyor. Ana ulaşım güzergâhındaki akaryakıt teslimatlarının ise 00.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Antalyada trafik düzenlemesi yapılacak! Kentte COP31 mesaisi

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİNE DÜZENLEME

Belirtilen tarihlerde şehirlerarası otobüs seferlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanırken, ilçeler arası otobüs seferlerinde de düzenlemeye gidilmesi öngörülüyor. Vatandaşların yolculuk öncesinde ilgili otobüs firmalarından güncel sefer bilgilerini almaları tavsiye ediliyor.

Antalyada trafik düzenlemesi yapılacak! Kentte COP31 mesaisi

D-400 KARA YOLUNDA ÇİFT YÖNLÜ TRAFİK

D-400 kara yolunun belirtilen kesiminde, bölünmüş yolun Antalya-Alanya istikametindeki trafik akışının geliş ve gidiş yönlerinde çift yönlü olarak sağlanması planlanıyor. Söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin seyahat sürelerini göz önünde bulundurmaları ve alternatif güzergâhları değerlendirmeleri isteniyor.

Antalyada trafik düzenlemesi yapılacak! Kentte COP31 mesaisi

TOPLU TAŞIMA VE ARAÇ PAYLAŞIMI ÇAĞRISI

Trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla vatandaşların şehir içi ulaşımda tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri öneriliyor. Özel araç kullanılması gereken durumlarda ise araç paylaşımına öncelik verilmesinin trafik yükünü azaltacağı belirtiliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntalya

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