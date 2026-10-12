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AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'den ilk açıklama

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AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'den ilk açıklama
Başlık ResmiAK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'den ilk açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçeceği yönünde çıkan haberlerin ardından ilk kez konuştu. Özdemir, "Son 1 haftadır çok fazla yorucu bir süreç olmaya başladı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Biraz daha nezaketli biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum" dedi.

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AK Parti'ye milletvekili, il ve ilçe belediye başkanları düzeyinde katılımlar sürerken son olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Gözlerin çevrildiği Özdemir, AK Parti'ye geçeceği yönünde çıkan haberlerin ardından ekim ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir
Başlık ResmiAntalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir

İLK KEZ KONUŞTU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, hakkında yapılan haberlere genellikle cevap vermeyi tercih etmediğini belirterek, "Son 15 ayda hakkımda çok fazla haber yapılıyor benim de böyle bir alışkanlığım var. Cevap vermeyi tercih etmiyorum, hiçbirine cevap vermiyorum. Buna cevap vereceğim çünkü son 1 haftadır çok fazla yorucu bir süreç olmaya başladı" dedi.

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"CHP ÇATISI ALTINDA GÖREV YAPIYORUM"

Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben yeterince zor bir dönemde göreve geldim. Bu görevi de elimden geldiğince en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum yani bu tarz birilerinin adı konuşulurken biraz daha nezaketli biraz daha düşünceli davranmalarını ben rica ediyorum" dedi.

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'den ilk açıklama
Başlık ResmiAK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'den ilk açıklama
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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