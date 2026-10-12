AK Parti bünyesine yeni katılımlar sürerken bir büyükşehir iddiası daha gündeme gelmişti. Kulisler transfer haberiyle çalkalanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü.

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AK Parti'ye milletvekili, il ve ilçe belediye başkanları düzeyinde katılımlar sürüyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi, kulisleri daha da hareketlendirdi.

"SIRADA BİR BÜYÜKŞEHİR VAR" DEMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın de hafta sonu katıldığı canlı yayında, CHP'den dikkat çeken başka isimlerin de AK Parti'ye geçmesini beklediğini belirtti.

Tugay'ın rozetini, Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı

Yalçın, "İzmir örneğini gördüklerinde birçok belediye başkanı AK Parti'ye daha da fazla teveccüh gösterebilir. Cumhurbaşkanımız da bunu açık açık dile getiriyor zaten. Bize gelmek isteyen, bize katılmak isteyenlere kapımız açık. Dikkat çeken isimlerin geçeceğini düşünüyorum. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

'ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ' İDDİASI

Bu açıklama merak uyandırırken Gazeteci Sinan Burhan, adı geçen büyükşehir belediyesinin Antalya olduğunu öne sürdü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir

Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’ye Katılacak bilgisi var. Merakla beklenen o isim kim? İşte cevabı: Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in AK Parti’ye katılması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

İzmir'in ardından bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor! Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı

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