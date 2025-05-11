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Antalya'daki lüks otellerden gerdanlığa ihanet! Falezlerin altında "bomba" gibi tünel

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya&#039;daki lüks otellerden gerdanlığa ihanet! Falezlerin altında &quot;bomba&quot; gibi tünel
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya’da 5 yıldızlı iki lüks otelin, falezleri delerek izinsiz tünel açtığı iddia edildi. doğa katliamı sosyal medyadaki paylaşımlarla ortaya çıktı. Uzmanlar, bu müdahalenin falezlerde büyük çökme riski oluşturduğu ve kentin geleceğini tehdit ettiğini belirtiyor.

Antalya'da iki lüks otelin, müşterilerini denize ulaştırmak için falezleri delerek gizli tünel açtığı ortaya çıktı.

Kentin simgesi olan ve "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilen falezlerde izinsiz yapılan bu tüneller, büyük tepki çekti.

Antalya'daki lüks otellerden gerdanlığa ihanet! Falezlerin altında

SEYAHAT SİTELERİ ORTAYA ÇIKARDI

Skandal, otel müşterilerinin sosyal medyada ve bazı seyahat sitelerinde tünellere ait görüntüleri paylaşmasıyla gün yüzüne çıktı. Tünellerin yaklaşık bir yıl önce yapıldığı tahmin ediliyor. Otel yönetiminin ise müşterilere fotoğraf çekmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu iddia ediliyor.

Antalya'daki lüks otellerden gerdanlığa ihanet! Falezlerin altında

UZMANLARDAN UYARI: "FALEZLER ÇÖKEBİLİR"

Sabah'ın haberine göre, jeoloji ve şehircilik uzmanları, falezlere zarar veren bu tür yapıların ciddi risk taşıdığına dikkat çekti.

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, bölgede zaman zaman kaymalar yaşandığını belirterek, “İzin alınmadan ve bilgi verilmeden yapılmış. Bu yapıların bulunduğu alanlar sürekli tehlike altında” dedi.

Tünellerin falezlerin doğal yapısını bozduğunu vurgulayan uzmanlar, en küçük bir çökmede onlarca yapının denize doğru kayabileceğini belirtiyor. "Turizmi desteklemek doğayı yok etmek değildir" diyen uzmanlar, bu tür müdahalelerin geri dönüşü olmayan zararlara yol açabileceğini söylüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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