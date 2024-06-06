Antalya'daki teleferik kazasında ölen kişinin ailesi tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkındaki şikayetini geri çekti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında bir kişi hayatını kaybetmişti. 54 yaşındaki Memiş Enes Gümüş'ün acılı ailesi, tutuklu yargılanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkındaki şikayetini geri çekti.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Antalya'da yaşanan bir teleferik kazası gündem oldu. 54 yaşındaki Memiş Enes Gümüş'ün hayatını kaybetmesiyle CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklanmıştı.

Antalya'da yayın yapan Net Gazete'de yer alan habere göre, Teleferik kazası nedeni ile cezaevinde olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’den şikâyetçi olan Memiş Enes Gümüş’in ailesi dün Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvuruda bulunarak şikayetlerini geri çektiler.

ANTALYA KONYAALTI'NDAKİ KAZA NASIL OLDU?

Antalya Konyaaltı'nda Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş (54) yaşamını yitirmiş, 7 kişi yaralanmış, 174 kişi mahsur kalmıştı. Mahsur kalan yurttaşlar kurtarılmıştı.

Mesut Kocagöz'ün yanı sıra mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasından tutuklanarak Antalya L Tipi Cezaevi'ne gönderildiler.

27'ŞER YIL HAPİS CEZALARI İSTENMİŞTİ

7 Mayıs 2024 Salı günü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 kişinin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.