Antalya'ya gelen yolcu uçağına bomba ihbarı! 69 kişi bulunuyor
Rusya'nın Mineralnye Vody kentinden Antalya'ya sefer yapan Azimuth Airlines'a ait yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu. 65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçak, alınan güvenlik önlemleri altında Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın güvenli bir alana çekilerek aranacağı öğrenildi.
Rusya'dan Antalya'ya gelen yolcu uçağına yönelik bomba ihbarı üzerine havimanında güvenlik önlemleri alındı.
Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody-Antalya seferini gerçekleştiren Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
RA-89120 tescilli uçak, ihbarın ardından alınan güvenlik önlemleri eşliğinde Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
UÇAKTA 69 KİŞİ BULUNUYOR
Bomba ihbarı yapılan uçakta 65 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 69 kişinin bulunduğu öğrenildi.
UÇAKTA BOMBA ARAMASI YAPILACAK
Güvenlik önlemleri altında iniş yapan uçağın, havalimanında güvenli bir alana çekilerek aranacağı bildirildi.
İhbarın doğruluğuna ve arama sonucuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.