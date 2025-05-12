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Araç sigortası dolandırıcılığı çetesi çökertildi: 3 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Araç sigortası dolandırıcılığı çetesi çökertildi: 3 tutuklama
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir ve Gaziantep'te organize dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 ay süren çalışmasında, araç sigortası işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların banka hesaplarına bilgileri ve rızaları dışında erişildiği tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kentteki bir işyeri aracılığıyla araç sigortası işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların banka hesaplarına bilgileri ve rızaları dışında erişildiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 6 aylık çalışmada; şüphelilerin, elde ettikleri bilgilerle şirket yetkilileriyle bağlantılı kişilerin hesaplarına para transferi yaparak, haksız kazanç sağladıkları belirlendi. 

Araç sigortası dolandırıcılığı çetesi çökertildi: 3 tutuklama - 1. Resim

7 TELEFON, 3 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR...

Kırşehir ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 adet flash disk olmak üzere toplam 21 dijital materyale el konuldu.

Araç sigortası dolandırıcılığı çetesi çökertildi: 3 tutuklama - 2. Resim

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve H.Ş., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken; Ö.K. hakkında adli kontrol kararı verildi. C.D., H.K. ve İ.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları dijital dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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