Arap-PKK savaşı alevlendi! Terör örgütüne bir darbe de aşiretlerden

Deyrizorlu aşiretler, çocuklarını kaçıran, petrollerine el koyan, yağma yapan PKK’ya karşı birleşti. Amerika’nın bölgeye yerleştirdiği PKK’nın 9 noktadaki karargâhları basıldı, teröristler kovalandı.

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde, terör örgütü PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD’nin “DEAŞ’la mücadele” maskesi altında bölgeye getirip yerleştirdiği terör örgütü PKK/YPG arasında birçok noktada çatışmalar başladığı bildirildi.

AŞİRETLER BİRLEŞTİ

Bölgenin yerel kaynakları dâhil birçok imkânlarına el koyan PKK’ya son başlatılan isyanın daha önce meydana gelen başkaldırmalardan daha şiddetli olduğu bildirildi. Daha önce birkaç aşiretin yaptığı isyan eylemine bu sefer bölgedeki bütün Arap aşiretlerin katıldığı öğrenildi.

DOKUZ AYRI NOKTADA

Yenel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, doğu ve güneydoğu kırsalında 9 ayrı noktada şiddetli çatışmalar yaşandı. Arap aşiretleri Busayra, İbrehiyye, Elharice, Tayyane, Ebu Hammam, Gazanic, Keşkiyye, Ziban ve Ellatva köylerinde PKK/YPG’nin sözde yol kontrol noktaları ile karargâhlarına saldırı düzenledi.

TERÖRİST SEVKİYATI

Terör örgütü PKK/YPG, işgalindeki Haseke’nin bölgelerinden Deyrizor kırsalında baskısı altında olan Arap aşiretlerine karşı yaklaşık 500 terörist gönderdi. Çatışmaların olduğu bölgede PKK/YPG, Arap aşiretlerinin yoğun olarak yaşadığı Deyrizor’da sözde “sokağa çıkma yasağı” ilan etmesine rağmen aşiretlerin bu yasağa uymadığı gözlemlendi.

DEAŞ YALANI İLE GELDİLER

Deyrizor’da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile ABD’nin desteklediği terör örgütü arasında daha önce de şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle “DEAŞ’la mücadele” adı altında işgal ettiği Deyrizor’daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

BÖLGEYİ SÖMÜRÜYOR

PKK, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor. Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan örgüt, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN SAVAŞIYORUZ

Çocuklarının kaçırılmasına, petrollerinin alıkonulmasına karşı çıkan Arap aşiretleri, PKK’yı bölgeden kovana kadar eylemlerini artırarak sürdüreceklerini söylüyor.

İŞTE O AŞİRETLER

Deyrizor’daki Suriyeli Kürtlerin oranı yüzde 19,9, Arapların oranı ise yüzde 76,6. Deyrizor bölgesinde ise iki büyük aşiret bulunuyor: Akidat ve Bekkara… Bunların yanında Abid, Kulayin, Şammar, Zubeyd, Duleym, Cabur, Tayy, Ebu Saraya ve El Rifai aşiretleri de Deyrizor’da bulunuyor.