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Arı kovanlarında uyuşturucu sevkiyatı! 91,1 kilo ele geçirildi

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Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yaklaşık 1 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından durdurulan tırda dikkat çeken bir yöntem ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı, canlı arıların bulunduğu kovanlardaki peteklerin arasına gizlenmiş 85,9 kilogram skunk ve 5,2 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler yaklaşık 1 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alındı.

Arı kovanlarında uyuşturucu sevkiyatı! 91,1 kilo ele geçirildi
Başlık ResmiArı kovanlarında uyuşturucu sevkiyatı! 91,1 kilo ele geçirildi

ŞÜPHELİ TIR DURDURULDU

Takibin ardından şüpheli bir tır polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta gerçekleştirilen detaylı aramada uyuşturucu sevkiyatında kullanılan yöntem ortaya çıkarıldı.

Ekipler, canlı arıların bulunduğu arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeler tespit etti.

Aramalarda 85,9 kilogram skunk ve 5,2 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Arı kovanlarında uyuşturucu sevkiyatı! 91,1 kilo ele geçirildi
Başlık ResmiArı kovanlarında uyuşturucu sevkiyatı! 91,1 kilo ele geçirildi

"HER TÜRLÜ YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığının açıklamasında uyuşturucu tacirlerinin kullandığı yöntemlere dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Zehir tacirlerinin saklama ve sevkiyat yöntemleri ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, kahraman polislerimizin titiz çalışmalarıyla her türlü yöntemi deşifre ediyor, suçluları tek tek ortaya çıkarıyoruz."

Arı kovanlarında uyuşturucu sevkiyatı! 91,1 kilo ele geçirildi
Başlık ResmiArı kovanlarında uyuşturucu sevkiyatı! 91,1 kilo ele geçirildi

Bakanlık, uyuşturucuyla mücadelenin vatandaşların huzur ve güvenliği ile gençlerin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonda görev alan ekipleri tebrik etti.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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