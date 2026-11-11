Arnavutköy'de bir büroda mahsur kaldığını söyleyerek yardım isteyen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. “Oturmaya geldim, beni unuttular" diyen kişiden şüphelenen ekipler, polisi aradı. Kurtarılan kişi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Bir sivil toplum kuruluşunun büro olarak kullandığı yerde bulunan kişi, pencereye çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İçeride mahsur kaldığını belirten vatandaşın yardım çağrısı sonrasında, mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Arnavutköy’de kafa karıştıran olay! ‘Beni unuttular’ dedi, itfaiye inanmadı, gece sonu karakolda bitti

MERDİVENLE DIŞARI ÇIKARDILAR

İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, mahsur kalan şahsı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla pencereye ulaşarak kişiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde aşağıya indirdi.

Arnavutköy’de kafa karıştıran olay! ‘Beni unuttular’ dedi, itfaiye inanmadı, gece sonu karakolda bitti

“BENİ BURADA UNUTTULAR"

Kurtarma çalışmasının ardından olayın perde arkası ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kişi "Ben buraya oturmaya geldim, sonra beni unuttular" dedi.

İTFAİYE ŞÜPHELENDİ, POLİSİ ARADI

Kişinin, ziyaret amacıyla geldiği yerde unutulduğunu söylemesi üzerine şüphelenen ekipler, durumu polise de bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan kişiyi kimlik bilgilerini doğrulamak üzere polis merkezine götürdü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Arnavutköy Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIArnavutköy

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