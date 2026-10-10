CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturması beklenen çerçeve yasaya destek vereceklerini açıkladı. Sürecin barışla sonuçlanmasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, toplumsal uzlaşma için demokrasi, helalleşme ve kucaklaşma mesajı verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da Pınarbaşı köyünde düzenlenen "Gökyüzü Sofrası" programında konuştu.

Görüşleri, kimlikleri, inançları farklı olsa da herkesin insan olduğunu ve birbirini sevmek zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İlla kavga edeceğiz diye değil düşüncelerimizi özgürce de ifade edebilmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da geçmişte hatalarımız, eksiğimiz, yanlışımız olabilir. Ama artık oturup barışma, helalleşme, kucaklaşma zamanı" diye konuştu.

"Artık kavganın olmamasını istiyoruz"... Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa mesajı

ÇERVEVE YASAYA DESTEK

Kılıçdaroğlu, kavgaların ötesine geçmenin yolunun demokrasiden geçtiğini ifade ederek şöyle dedi:

"Artık kavganın olmamasını istiyoruz"... Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa mesajı

"Demokrasi ne kadar güçlü olursa, o kadar daha iyi olur. Bu zengin coğrafyada herkesin özgürce yaşayabileceği bir atmosferin olmasını istiyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu sürecin barışla sonuçlanmasını, artık kavganın olmamasını, barışın olmasını hepimiz istiyoruz. Daha çerçeve yasa parlamentoya gelmeden önce önemine değindim ve destekleyeceğimizi söyledim. Bundan sonraki süreçte de destekleyeceğiz. Çerçeve yasanın gereği yerine getirilir ve toplumda barış sağlanır"

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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