Abdullah Gül'den çerçeve yasa paylaşımı: Erdoğan ve Bahçeli başta olmak üzere devlet görevlilerini tebrik ederim

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan çerçeve yasaya ilişkin "Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan Devlet görevlilerini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal medya hesabından çerçeve yasaya ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gül, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ TEBRİK EDERİM"

Abdullah Gül, "Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan Devlet görevlilerini tebrik ederim. Bu yasanın Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gül, paylaşımının sonunda, "İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum." dedi.

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