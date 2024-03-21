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Haberler > Gündem > ASELSAN, KAP'a duyurdu: MSB ile 556 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN, KAP'a duyurdu: MSB ile 556 milyon dolarlık sözleşme

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ASELSAN, KAP&#039;a duyurdu: MSB ile 556 milyon dolarlık sözleşme

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı ile 556,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, yeni iş sözleşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan askeri ekipman tedariki maksadıyla 556 milyon 500 bin dolar
bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığından alınan izne istinaden yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

ASELSAN, KAP'a duyurdu: MSB ile 556 milyon dolarlık sözleşme - 1. Resim

Savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç makamlarına haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik ve otomasyon teknolojilerine yönelik birçok ihtiyacı karşılayabilecek ürünler tedarik ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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