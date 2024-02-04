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    • 'Asrın felaketi'nden yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşete düşüren anlar...

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Kahramanmaraş, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 7,7 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin izleri hala silinmezken, deprem anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

    Gece saatlerinde meydana gelen depremde insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması kentteki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    EBRAR SİTESİ'NDEKİ BLOKLARIN YIKILMA ANI

    Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı'nda bulunan ve 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi, depremde en çok can kaybının yaşandığı bölgeler arasında yer almıştı. 1.400 kişinin hayatını kaybettiği sitede bazı bloklarının yıkılma anı da görüntülerde yer aldı.

    GÖKYÜZÜNDE ÇAKAN IŞIKLAR KAMERADA

    Azerbaycan Bulvarı'ndaki yüksek katlı binaların yıkılma anı görüntülenirken, depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışık çıkması ve kent merkezinin büyük bölümünün aydınlanması dikkati çekti.

    Öte yandan sokağa çıkan vatandaşların artçı depremlere de yakalandıkları görüldü.

    Bir başka görüntüde ise Azerbaycan Bulvarı'ndaki marketten bir kişinin dışarı çıktığı sırada binanın yıkılması yer aldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KahramanmaraşDeprem
    Haberler > Gündem > 'Asrın felaketi'nden yeni görüntüler ortaya çıktı! Dehşete düşüren anlar...
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