Atama kararları Resmi Gazete'de! Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Hakkı Susmaz Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na atandı.

Vali Ömer Toraman, bugünün Resmi Gazete atamaları ile Çanakkale Valiliğine atandı

Vali Ömer Toraman, bugünün Resmi Gazete atamaları ile Çanakkale Valiliğine atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama kararları yer aldı.

Buna göre Metin Kıratlı Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Hakkı Susmaz Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na atandı. Adli Tıp Başkan yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alındı, yerine Ahmet Bensiz atandı.

Tokat Valiliği'ne getirilen isim Abdullah Köklü oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ve Refik Tuzcuoğlu görevden alındı, yerlerine Ömer Bulut ve Burak Demiralp atandı.

TOKİ Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur getirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Hakan Gedikli, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ise Veli Tunçez atandı.