Ataşehir Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: 5 tutuklama talebi
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaydet
|
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş ve Halim Bak, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Yusuf Karademir, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Gülsüm Aslan, Ersin Yıldırım, Mehmet Mustafa Karademir ve Murat Korkmaz hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.
Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından haklarında karar verilmesi bekleniyor.
Bizi Takip Edin