Atatürk Kültür Merkezi'nde Filistin konseri! Önce kalplerdeki Kudüs işgalden kurtarılmalı

3 Ocak 2024 00:35 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 00:55

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına gür bir tepki bu defa İstanbul’dan yükselmeye devam ediyor. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, Galata Köprüsü'nde düzenlenenİsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından bu kez Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Kudüs İşgal Altında Ya Kalbimiz" başlıklı konser düzenlendi.

GALATA'NIN ARDINDAN AKM'DE FİLİSTİN'E DESTEK

Galata'da binlerce kişinin katıldığı mitingin devamı niteliğinde olan, Sanatçı ve AK Parti Milletvekili Yücel Arzen tarafından verilen konser Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından organize edildi. Konseri izleyenler arasında İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda katılımcı yer aldı.

Arzen Orkestrası'na Sri Lanka'dan Maslama Muhammed Munas, Kazakistan'dan Gulcan Korganbegova, Polonya'dan Monika Bulanda, Suriye'den Bayda ve Alaa Alkhatib, Kongo'dan Enzo Ikah, Irak'tan Ahmed Adel ve Afganistan'dan Basir Ahmed Turan eşlik etti.

ÖNCE KALPLERDEKİ KUDÜS KURTARILMALI

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Yücel Arzen, Gazze'de bugün istiklal ve hürriyet savaşı verildiğine dikkati çekerek, aslen kalplerdeki Kudüs'ün işgalden kurtulması gerektiğini, bu savaşın ancak o zaman bitebileceğini söyledi.

Sanatçı, hiçbir İstiklal yürüyüşünün şarkılar söylemeksizin devam edemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"100 yıl önce Anadolu'yu karış karış dolaşan Mehmet Akif, Türk milletini Mustafa Kemal Paşa saflarında İstiklal Harbi'ne çağırırken ve insanlara yeniden diriliş şarkıları söylerken şunları söylüyordu, 'İstiklal ve hürriyetiniz yoksa, istiklal ve hürriyet için verilen bir kavganız, cihadınız yoksa bir hayatınız da yoktur.' İstiklal ve hürriyet bütün insanlık faziletlerinden farklı, bütün erdemlerin üzerine yükseldiği iki temel fazilet. Bağımsızlığı ve hürriyeti olmayanın bırakın aşık olmasını, ibadeti kabul olmaz. Var olamaz, varlık olamaz."

Arzen, özgürlük şarkılarının İstanbul'da söylenmesinin önemine de değinerek, "Biz hürriyetimizin koşulunu Sri Lanka'dan Kongo'ya, Suriye'den Kazakistan'a, Polonya, Irak, Afganistan'a, dünyanın bütün mazlumlarına, onların kırılmış heveslerine, zalimlerin incittiği gururlarına, insanlık onurlarına ama ayağa kalkma metanetlerine ve kısılmış sesleri ile söyleyecekleri hürriyet şarkılarına bağladık." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren konsere, Deniz Feneri Derneği ile Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği de destek veren kuruluşlar arasında yer aldı.