Avcılar'da feci olay: Otomobil yayaların arasına daldı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu direk altında kalan 5 yaya yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Avcılar'da D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 YARALININ DURUMU CİDDİ
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı