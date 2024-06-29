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Avcılar'da feci olay: Otomobil yayaların arasına daldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayrıntılar, Geliyor, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu direk altında kalan 5 yaya yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da feci olay: Trafik kazasında devrilen elektrik direği beş yayayı ezdi - 1. Resim

3 YARALININ DURUMU CİDDİ

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Avcılar'da feci olay: Trafik kazasında devrilen elektrik direği beş yayayı ezdi - 2. Resim

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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