Avcunu ısırdı, etini kopardı! Gözü gibi baktığı pirana Netanyahu kâbusu yaşattı

6 Şubat depremlerinin yaşandığı Hatay'da yaşanan Mehmet Demir, deprem sonrasında ailesiyle birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesine taşındı.

Yönettiği eğitim kurumunun ofisini başka bir yere taşıyan Demir, 1.5 yıldır akvaryumda beslediği balıkları büyüklüğü nedeniyle kepçe kullanmak yerine eliyle almak istedi.

Akvaryumda beslediği piranalardan ilkini sorunsuz şekilde akvaryuma aktaran Demir, "Netanyahu" adını verdiği ikinci piranayı alırken saldırısına uğradı. Balığın avcunu ve parmağını ısırarak yaraladığı Demir, olayın ardından Manavgat Devlet Hastanesine giderek tedavisini yaptırdı. Demir, sağlık ekiplerinin gerekli müdahaleyi gerçekleştirmesinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Demir, başına gelenleri şöyle anlattı:

Hafta sonunda işyerimizi taşıdık. Yeni işyerimizde akvaryumu yerine koymadan içerisini temizlemek istedim. Her zaman olduğu gibi kepçe yardımıyla balıkları almak için çabaladım. Ama büyük oldukları için kepçe ile alamadım. İlk piranayı elimle sorunsuz olarak aldım. Ne var ki ikinci balığı aldığımda avcumun ortasını ve parmağımı ısırdı. Avcumun ortasından demir para büyüklüğünde et kopardı.