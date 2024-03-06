Avrupa hayali 'vurgunla' sona erdi: Sosyal medya reklamlarıyla 1,5 milyon lira dolandırdılar
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Dolandırıcılar bu kez Avrupa hayali kuran vatandaşları hedef aldı. Mağdurları sosyal medya üzerinden kurdukları 'vize işlem merkezi' üzerinden dolandıran şüpheliler 1,5 milyon liralık vurguna imza attı. Üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avrupa ülkelerine gitmek isteyen vatandaşlar dolandırıcıların radarına takıldı. Şüpheliler, sosyal medyada karşılaştıkları reklamlarla ulaştıkları ‘vize işlem merkezi’ sayfasından yaptıkları işlem sonrası polisi arayıp, dolandırıldıkları ihbarında bulundu.
Bunun üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan operasyon kapsamında Erzincan’da 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
7 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR
7 kişiyi toplam 1,5 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 3 şüpheli, Erzincan'daki işlemlerinin ardından Tunceli’de ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı