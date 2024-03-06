Avrupa hayali 'vurgunla' sona erdi: Sosyal medya reklamlarıyla 1,5 milyon lira dolandırdılar

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Mart 2024 14:08 - Güncelleme: 6 Mart 2024 14:37 - Güncelleme:

Dolandırıcılık, Erzincan, Haber

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Dolandırıcılar bu kez Avrupa hayali kuran vatandaşları hedef aldı. Mağdurları sosyal medya üzerinden kurdukları 'vize işlem merkezi' üzerinden dolandıran şüpheliler 1,5 milyon liralık vurguna imza attı. Üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.