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    Aydın’da feci olay! Onlarca köpeği zehirlediler

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Aydın’da feci olay! Onlarca köpeği zehirlediler
    Köpek, Zehirlenme, Aydın

    Aydın’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler çok sayıda sokak köpeğini zehirledi. Bir sürü köpeği telef olmuş vaziyette gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Ekipler soruşturma başlattı.

    Aydın’da gece yarısı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Köşk Kaymakamlığı yakınında bulunan arazilerde ve Köşk Saman Pazarı Bölgesi’nde yaşayan sokak köpeklerine zehirli et dağıttı. Sabah uyanıp bölgeden geçen vatandaşlar yol kenarında ve bölgedeki arazilerin içerisinde çok sayıda sokak köpeği ile 3 adet tilkinin telef olduğunu görünce durumu Köşk Belediye Zabıtasına ihbar etti. Bölgeye gelen belediye ekipleri çok sayıda sokak köpeği ile 3 adet tilkinin telef olduğunu görünce durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

    AĞIZLARINDAN KÖPÜKLER GELDİĞİ GÖRÜLDÜ

    Bölgeye gelen ekipler telef olan sokak köpeklerinin ağızlarından köpükler geldiğini görünce zehirlenme şüphesi üzerinde durdu. Daha sonra alanda yapılan incelemede ise bir kova ve poşet içerisinde zehirli et atıkları bulundu.Yapılan incelemelerin ardından telef olmuş sokak köpekleri ve tilkiler belediye ekipleri tarafından toplanırken, hem belediye hem de polis ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    FAİLLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Programı dolayısıyla Ankara’da bulunan ve aynı zamanda veteriner hekim olan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, olayı kınayarak “Bugün Köşkümüzde sokak canlarımıza karşı menfur bir saldırı meydana gelmiştir. Bunu telin ediyorum. Lanetle kınıyorum. Biz de bu saldırın failleri ile alakalı çalışmalar başlattık. Zabıta ekiplerimiz anında müdahaleye başladılar. Bugün bu konuyla alakalı yapılacak olan bütün araştırmaların neticesini tekrar kamuoyu ile paylaşacağız. Bu işlemi yapanların faillerinin mutlaka bulunması gerektiğine inanıyorum” diyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

     

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