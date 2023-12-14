Köpek dehşetinde bir yenisi daha! Diyarbakır'da küçük çocuk ağır yaralandı

14 Aralık 2023 20:56 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 20:57

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dönemlerde büyü sorunlardan biri haline gelmiş olan sokak köpeği dehşetine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Başkentte bir çocuğun sokak köpeklerinin saldırısına uğramasının ardından Muş'ta yaşlı bir kadın sokakta köpekleri nedeniyle dehşeti yaşadı ve yaralandı.

Endişelendiren köpek saldırısı haberleri gelmeye devam ederken bir korkunç olayda Diyarbakır'da yaşandı. İlçenin kırsal Hantepe Mahallesi'nde evinden çıkan Veysel Ç'ye (13) Kur'an kursuna giderken sahipsiz köpek saldırdı.

Saldırıda çocuk yaralandı, çevredekilerin yardımıyla köpek bölgeden uzaklaştırıldı. Çocuk, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

'BAŞKA VEYSELLER BUNU YAŞAMASIN'

Tedavi altına alınan Veysel Ç'ye kuduz aşısı uygulandı. Çocuğun amcası Ramazan Ç, gazetecilere, sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını istediklerini belirterek, "Başka Veyseller bu durumu yaşamasın." dedi.