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    Sahipsiz köpek sokakta dehşet saçtı! Saldırıya uğrayan çocuk tedavi altına alındı

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    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Sahipsiz köpek sokakta dehşet saçtı! Saldırıya uğrayan çocuk tedavi altına alındı
    Sokak Köpeği, Rize, Çocuk

    Rize'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Rize'nin Güneysu ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

    Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Selamet köyündeki evinin yanında oynayan 12 yaşındaki E.B, bölgede bulunan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

    Kollarından yaralanan E.B, sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan erkek çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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