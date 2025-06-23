Aylar sonra ilk! MHP duyurdu... Bahçeli, Grup Toplantısı'na katılacak
MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak'ta yapılmıştı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Grup Toplantısı'nın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın yapılacağı bildirildi.
MHP'de aylar sonra bir ilk yaşanacak. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aylardır grup toplantılarına katılamayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın ilk kez kürsüye çıkacak.
MHP'nin sosyal medya hesabından Bahçeli'nin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda "MHP TBMM Grup Toplantımız 24 Haziran 2025 Salı günü (Yarın) Saat:10.45’te yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.
MHP'DE SON GRUP TOPLANTISI 28 OCAK'TA YAPILMIŞTI
MHP'nin TBMM'deki son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleşmişti. MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından grup toplantısı yapılamamıştı.