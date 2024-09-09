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Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Didim'e defnedilecek

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Gündem Haberleri

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin uçakla Türkiye'ye getirmeye çalıştıklarını ve Aydın'ın Didim ilçesine defnedileceğini açıkladı. 

İsrail askerleri tarafından katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların başladığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Keçeli, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesinin talebi üzerine, Aydın’ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörüldüğünü belirtti.

Keçeli, Eygi'nin otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğuna iletilmesinin beklendiğini ifade etti.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Didim'e defnedilecek - 1. Resim

AYŞENUR'UN CENAZESİ ÜRDÜN'DEN GELECEK

Keçeli, sosyal medyada şu açıklamalarda bulundu:

İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.

Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.

Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen gösteriye katılanlara ateş açtı. Bu sırada Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları eylemcisiydi. 

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