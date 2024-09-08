Otopsi raporu belgeledi! Ayşenur Ezgi Eygi'yi kasten hedef aldılar

Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin vurulma anını anlatan ISM yetkilisi Golan “Ayşenur’u, gösteri yapılan bölgenin uzağındaki bir çatıda duran İsrailli keskin nişancı katletti” dedi

Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM), Türk asıllı ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin, Batı Şeria’daki protestolar sırasında İsrailli keskin nişancı tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını açıkladı. Ayşenur’un gönüllü olarak görev aldığı sivil toplum kuruluşu ISM’nin kurucularından Neta Golan, olay günü yaşananları anlattı. İsrail işgaline karşı yapılan eylemde Ayşenur’un gösteri alanının uzağında bir çatıda duran İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğunu söyledi. Ayşenur’un 1 Eylül’de Batı Şeria’ya geldiğini belirten Neta Golan “Ayşenur, ISM eğitimini perşembe günü tamamladığı için kendisiyle henüz tanışma fırsatı bulamamıştım. Ayşenur; Rachel Corrie ve Tom Hurndal’dan sonra İsrailli askerler tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu. Çok üzgünüm” dedi.

KENDİNİ FİLİSTİN’E ADAMIŞTI

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Ayşenur’un arkadaşları Saif Sharabati ve Nilan Aydın açıklama yaptı. Filistinli-Amerikalı Sharabati, Ayşenur ile Seattle’daki bir üniversitede Filistin için yapılan destek gösterisinde tanıştıklarını söyleyerek “Ayşenur her şeyi kalbinden gelerek yapan, cesur, iyi kalpli ve dürüst bir insandı. Kendisiyle ölümünden birkaç saat önce konuşmuştum. Nablus’ta Filistinlilere destek vermek için düzenlenen gösterilere gitmek için hazırlanıyordu. Filistinlilerin topraklarını savunmasında onlarla dayanışma içindeydi” dedi. Üzerinde Filistin haritası olan tişörtü kendine Ayşenur’un verdiğini belirten Sharabati “Filistin’i çok severdi. Her zaman Filistinlilerin ve İsrail işgaline karşı direnişlerinin yanında olmak istiyordu” görüşünü paylaştı.

MADDİ YARDIMDA BULUNUYORDU

İsrail’in, Gazze’deki saldırıları sonra düzenlenen protestolara Ayşenur’la birlikte katıldıklarını söyleyen Nilan Aydın ise “Bana her zaman ne kadar üzgün ve ne kadar kızgın olduğunu söylüyordu. Çünkü insanlar, öğrenciler, profesörlerimiz, bir kısmı umursasa da bir kısmı bunu göz ardı ediyordu. Bir soykırım yapılıyor ama herkes sessizce etrafımızda dolaşıyordu. Filistin’e destek gösterilerine katılıyor; maddi yardımda bulunuyorduk. Bana oraya gidip, o insanlara yardımcı olmak istediğinden bahsediyordu. Fakat bunu gerçekten yapacağını düşünmemiştim, çünkü herkes söylüyor fakat gitmiyordu” dedi.