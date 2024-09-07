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Erdoğan'dan Türk aktivist için taziye mesajı! Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesini aradı

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Erdoğan&#039;dan Türk aktivist için taziye mesajı! Ayşenur Ezgi Eygi&#039;nin ailesini aradı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya yönelik saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

ERDOĞAN: İSRAİL HESAP VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada soykırımcı İsrail'in Türk vatandaşını katletmesine tepki gösterdi. İsrail'e "Hesap verecekler" diyen Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

"İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."

İSRAİL AYŞENUR'U KATLETTİ!

İşgalci İsrail güçleri, 6 Eylül tarihinde Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırmış, saldırıda ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurulmuştu.

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Düzenleyen:  - Gündem
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