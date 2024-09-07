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Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e sert sözler: Kimse yargıyı arka bahçesi yapamaz

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Adalet Bakanı Tunç&#039;tan Özgür Özel&#039;e sert sözler: Kimse yargıyı arka bahçesi yapamaz
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargıya yönelik söylediği tehdit dolu sözleri desteklemesine tepki gösterdi. "Bırakın yargı bağımsız bir şekilde görevini yapsın" diyen Bakan Tunç, "bunlar geçmişte arka bahçeleri yaptıkları eski Türkiye'nin manzarası. Kimse yargıya parmak sallayamaz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç'un açıklamalarının satır başları şöyle:

(Engin Polat'ın tahliyesi) Cumhuriyet Savcılarımız itiraz etmiştir. Değerlendirecek olan hakimlerdir. Dışarıdan biz dosyadaki delilleri değerlendirme imkanımız olamaz. O nedenle görülmekte olan bir davada yargı en doğru kararı verir.

Toplum vicdanını rahatlatacak bir karara ulaşır. Yargı mensuplarımıza güvenelim. Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmiyor.

(İmamoğlu'nun yargıya parmak sallama polemiği) Bunlar eski Türkiye'den manzaralardır. Bırakın yargı bağımsız bir şekilde görevini yapsın. Kimse yargıya parmak sallayamaz.

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